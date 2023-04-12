Сервисный центр
Профессиональный ремонт вашей техники
Мы осуществляем ремонт c любовью ❤️
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Сервисный центр
с вниманием к мелочам
Мастерство в деталях: воспользуйтесь услугами нашего премиум сервисного центра, где профессиональные мастера уделяют особое внимание каждой мелочи.
О нас пишут наши клиенты.
4.96 Звезды
Средняя оценка!
Средняя оценка!
Ремонт
Квадрокоптеров
Ищете профессиональный ремонт квадрокоптеров в Саратове? Обращайтесь в сервисный центр “Точка сборки“! Мастера с большим опытом быстро и качественно восстановят ваш дрон.
Доверьте свою технику профессионалам!
DJI Mavic 3 Classic
DJI Avata
DJI FPV Combo
DJI Air 2S
Autel Evo Nano+
DJI Mavic Air 2
Yuneec Mantis Q
DJI Mini 3
DJI Mavic Mini
и другие квадрокоптеры