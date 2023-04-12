Сервисный центр

Профессиональный ремонт вашей техники

775-008

Мы осуществляем ремонт c любовью ❤️

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Майнинговое оборудование

IPHONE

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту iPhone
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

IPAD

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту iPad
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

MACBOOK

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту MacBook
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

IMAC

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту iMac
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

APPLE WATCH

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту Apple Watch
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Телефоны марки Samsung

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту телефонов Samsung
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Телефоны марки Huawei

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту телефонов Huawei
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Телефоны марки Xiaomi

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту телефонов Xiaomi
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Телефоны марки Honor

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту телефонов Honor
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Телефоны марки Realme

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту телефонов Realme
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Планшеты марки Samsung

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту планшетов Samsung
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Планшеты марки Huawei

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту планшетов Huawei
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Планшеты марки Xiaomi

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту планшетов Xiaomi
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Планшеты марки Lenovo

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту планшетов Lenovo
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Планшеты марки Digma

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту планшетов Digma
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Стационарные компьютеры

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту стационарных компьютеров
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Игровые компьютеры

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту игровых компьютеров
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Моноблоки

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту моноблоков
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Неттопы и мини ПК

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту неттопов и мини ПК
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

Сервера

Определение неисправностей и необходимых работ по ремонту серверов
Бесплатная диагностика, даже при отказе от ремонта!

1-3 дня

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Главная | Сервисный центр «Точка сборки» Саратов
Главная | Сервисный центр «Точка сборки» Саратов
Главная | Сервисный центр «Точка сборки» Саратов
Главная | Сервисный центр «Точка сборки» Саратов
Главная | Сервисный центр «Точка сборки» Саратов
Главная | Сервисный центр «Точка сборки» Саратов
Главная | Сервисный центр «Точка сборки» Саратов

Сервисный центр
с вниманием к мелочам

Мастерство в деталях: воспользуйтесь услугами нашего премиум сервисного центра, где профессиональные мастера уделяют особое внимание каждой мелочи.

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О нас пишут наши клиенты.

4.96 Звезды
Средняя оценка!
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
“Надежные эксперты по ремонту мобильных устройств, ноутбуков и компьютеров. Самостоятельная диагностика, аренда оборудования по часам, запчасти на складе и помощь в сложных случаях. Высококачественный сервис!”
Руся Рягузов
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
“Отличный сервис ремонта техники! Быстро и качественно заменили батарею на моём iPhone 12. Цена приятно удивила. Весь персонал вежлив и доброжелателен. Рекомендую всем!”
Ирина Сандрацкая
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
5 звезд рейтинга
“В сервисе заменила батарею на iPhone 8+. Быстро и качественно выполненная работа. Телефон теперь держит заряд весь день. Купила также новый зарядный кабель.”
Алёна С
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Ремонт
Квадрокоптеров

Ищете профессиональный ремонт квадрокоптеров в Саратове? Обращайтесь в сервисный центр “Точка сборки“! Мастера с большим опытом быстро и качественно восстановят ваш дрон.
Доверьте свою технику профессионалам!

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Ремонт квадрокоптеров в Саратове - сервисный центр Точка сборки

DJI Mavic 3 Classic
DJI Avata
DJI FPV Combo
DJI Air 2S
Autel Evo Nano+
DJI Mavic Air 2
Yuneec Mantis Q
DJI Mini 3
DJI Mavic Mini
и другие квадрокоптеры

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